أكثر من نصف سكان الكوكب يستخدمون الإنترنت.. والصين في المقدمة

الوئام - وكالات:

كشف تقرير أمريكي عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم في 2018 حيث بلغ 3.8 مليار شخص، متجاوزا بذلك نصف سكان الكوكب.

وذكر موقع livemint أن تقرير Bond Internet Trends، الصادر عن شركتي بيركينس كوفيلد وبييرس الأمريكيتين، أورد أن عدد المستخدمين يشكل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالعام 2017.

وجاء عدد المستخدمين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 53%، وفي أوروبا 15%، في حين بلغ في أفريقيا والشرق الأوسط 13%، و في أمريكا اللاتينية والكاريبي 10%، وأمريكا الشمالية 9%.

واحتلت الصين المركز الأول في نسبة عدد المستخدمين، إذ بلغت فيها 21%، تلتها الهند بـ12%، والولايات المتحدة بـ8% فيما أشارت البيانات إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في العالم بلغت 51%، بعدما كانت 24% فقط خلال العام 2009.

وشهدت أمريكا الشمالية انتشار الإنترنت بنسبة 89%، تلتها أوروبا بـ78%، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بـ62%، ثم آسيا والمحيط الهادئ بـ48%، وأفريقيا والشرق الأوسط بـ32%.

وألمح التقرير إلى وجود مخاوف لدى المستخدمين حول الاستعمال المفرط للإنترنت، وإلى تأثير المخاوف الأمنية ومشكلات اختراق الخصوصية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.