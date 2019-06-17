مجلس الأمن: يجب محاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية

الوئام - متابعات

طالب مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: “نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية”، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.

إلى ذلك، طالب المجلس بضمان دخول المساعدات الإنسانية لليمن، وتأمين موظفي الإغاثة، ودان قيام الحوثيين بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

ودعا أطراف النزاع في اليمن إلى احترام القانون الدولي الإنساني، مؤيداً جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بشكل كامل.

وقال إنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا عبر المسار السياسي