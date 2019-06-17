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“التعليم”: تغيير جذري في مناهج الوزارة

“التعليم”: تغيير جذري في مناهج الوزارة
weam.co/596440
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

تعكف وزارة التعليم حاليا على تغيير جذري في كافة المناهج الدراسية في مختلف المراحل.

جاء ذلك في مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير بشأن الكتب الدراسية المتوافرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1440 / 1439 هـ.

وجاء في المخاطبة: “جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي القادم”.

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