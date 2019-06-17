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سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد

سقوط صواريخ على معسكر التاجي الذي تتواجد فيه قوات أميركية شمال بغداد
weam.co/596443
الوئام - متابعات

أفادت تقارير عربية، الاثنين، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمال بغداد، الذي تتواجد فيه قوات أميركية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد المساعي الإيرانية النووية.

ويقع المعسكر على بعد حوالي 85 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة، كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وفقا لقناة العربية.

ويتواجد في المعسكر 250 جندياً أميركياً، وفيه ورشات كبيرة لصيانة كافة أنواع الطائرات، ويشمل مخازن للصواريخ والعتاد والذخيرة.

يعتبر مركزاً مهماً للتموين والدعم اللوجستي، وتتواجد فيه 53 آلية عسكرية تتوزع بين ناقلات جنود ومدرعات ودبابات.

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