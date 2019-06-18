واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية

الوئام - متابعات

قال مسؤولان أميركيان لوكالة “رويترز” إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على‭ ‬ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

ولم يكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التي لم يُعلن عنها من قبل.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان قال أواخر الشهر الماضي إن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: “نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران”.

وقال شاناهان للصحافيين “إن ما نفكر به حالياً هو التالي: هل هناك ما يمكننا فعله لتعزيز أمن قواتنا في الشرق الأوسط؟”، مضيفاً “هذا الأمر يمكن أن يشمل إرسال قوات إضافية”.

يأتي حديث المسؤولين متزامناً مع نشر الجيش الأميركي صوراً جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغماً من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور أن “إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر”.

ويظهر في إحدى هذه الصور، وعددها 11 صورة، جسم معدني دائري ملتصقاً ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.