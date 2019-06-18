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مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
weam.co/596467
الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت – ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.

كما صرح أيضا بأنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها واسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.

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