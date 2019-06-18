التعليقات: 0

ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي

الخارجية الأمريكية: لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

الخارجية الأمريكية: لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
weam.co/596469
واشنطن- الوئام:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرة إلى أن ما تقوم به إيران هو تحد للمجتمع الدولي، وعليه ألا يخضع.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي اليوم، قرار إيران زيادة التخصيب النووي بالمؤسف، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى أمس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول عدة تعلقت بالملف الإيراني، وأطلعهم على الأدلة التي تتعلق بوقوف إيران وراء الاعتداء على ناقلات النفط في الخليج.

ودعت المتحدثة إيران إلى عدم السعي للحصول على السلاح النووي وأن تتقيد بالتزاماتها، مشيرة إلى العمل على المستويين العسكري والدبلوماسي لمتابعة التطورات الإيرانية.

روابط ذات صلة

اعتراف رهيب يبين انهيار الاقتصاد الإيراني

اعتراف رهيب يبين انهيار الاقتصاد الإيراني

طائرات دعم الشرعية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في حجة

طائرات دعم الشرعية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في حجة

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>