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ربما يكون هناك عمل عسكري وشيك

بومبيو يلتقي قادة عسكريين في أعقاب هجمات خليج عمان

بومبيو يلتقي قادة عسكريين في أعقاب هجمات خليج عمان
weam.co/596484
واشنطن- الوئام:

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى فلوريدا اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس عن خطط سفر بومبيو قبيل إصدار وزارة الدفاع (البنتاغون) لمزيد من الصور قالت إنها تدعم قولها بأن إيران تقف وراء تلك الهجمات.

وقالت أورتاجوس إن بومبيو سيلتقي في قاعدة جوية أمريكية مع قادة القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة ممن يشرفون على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط “لبحث الشواغل الأمنية الإقليمية والعمليات الجارية”.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ تلك الهجمات بعد مدة قصيرة من وقوعها يوم الخميس، كما أن السعودية وبريطانيا تعتقدان أن إيران مسؤولة عنها.

وقال بومبيو يوم الأحد إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة كاملة من الخيارات رداً على ذلك، بما في ذلك العمل العسكري.

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