سيناريو يتكرر… أردوغان يأمر بالقبض على 128 عسكرياً

انقرة- الوئام:

قالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن تركيا أمرت باعتقال 128 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016.

وأضافت أن الشرطة تبحث عن أكثر من نصف المشتبه بهم في إقليم إزمير الساحلي بغرب البلاد وتبحث عن الباقين في 30 إقليما آخر.

ويُعتقد أن المشتبه بهم من المؤيدين لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه

العقل المدبر للانقلاب الفاشل قبل ثلاثة أعوام. وينفي كولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم في حين أقيل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم من وظائفهم أو تم إيقافهم عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ محاولة الانقلاب.

وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا وتوعدت بالقضاء على شبكة كولن في البلاد.