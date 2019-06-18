التعليقات: 0

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

منشآت: دعم 824 منشأة بأكثر من 800 مليون ريال ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر

منشآت: دعم 824 منشأة بأكثر من 800 مليون ريال ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر
شعار منشات الرسمي
weam.co/596517
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، أن 824 منشأة استفادت من مبادرة الإقراض غير المباشر ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بإجمالي مبالغ مصروفة تجاوزت 800 مليون ريال من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يصل عددهم إلى 17 شركة تمويل.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر التي تقدمها “منشآت” بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقدم بدورها حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وصممت “منشآت” مبادرة الإقراض الغير مباشر التي أطلقتها برأس مال يصل إلى 1.6 مليار ريال، لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعاير لتمويل المشروعات، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ودعت “منشآت” رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: idl.monshaat.gov.sa، للاطلاع على تفاصيل المبادرة وشركائها من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

روابط ذات صلة

النقد تلزم البنوك ببرنامج «قوائم» قبل تقديم التسهيلات الائتمانية

النقد تلزم البنوك ببرنامج «قوائم» قبل تقديم التسهيلات الائتمانية

مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها

مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها

“منشآت” تشارك في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس

“منشآت” تشارك في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس

«منشآت» تختتم مشاركتها بمؤتمر القطاع المالي بتوقيع 19 اتفاقية

«منشآت» تختتم مشاركتها بمؤتمر القطاع المالي بتوقيع 19 اتفاقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>