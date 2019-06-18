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انستغرام: ميزة جديدة تمكنك من استعادة حسابك المخترق بسهولة

انستغرام: ميزة جديدة تمكنك من استعادة حسابك المخترق بسهولة
weam.co/596530
نيويورك - الوئام:

أطلق إنستغرام، مؤخرا، ميزة جديدة، لتسهيل استعادة المستخدمين لحساباتهم المخترقة بأمان، وبطريقة يصعب سرقتها في ما بعد. في واحدة من خطواته لعلاج مشكلات واجهها المستخدمون في استعادة حساباتهم المغلقة.

وبدأ تطبيق الصور الأشهر، بالفعل، اختبار الميزة، أمس، إذ سيطلب التطبيق معلومات كالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب ليزود المستخدم بعدها برمز من 6 أرقام يتم إرساله إلى معلومات الاتصال المرسلة من قبل المستخدم.

ووفق موقع إنغادجت التقني، تمنع الميزة المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف، كما تتيح استرداد الحساب، حتى لو غيّر أحد المتسللين اسم المستخدم وبيانات الاتصال في ما بعد، إذ يقدم إنستغرام ضمانا بعدم المطالبة باسم المستخدم لفترة زمنية محددة بعد التغييرات التي طرأت على الحساب، سواء أكان ذلك اختراقا أم تغييرا طوعيا.

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