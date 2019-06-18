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بولاية براندنبورج

العملية الأكبر منذ عقود.. ضبط 670 كيلو جراما من الهيروين في ألمانيا

العملية الأكبر منذ عقود.. ضبط 670 كيلو جراما من الهيروين في ألمانيا
weam.co/596532
وكالات - الوئام:

ضبطت سلطات الجمارك في ولاية براندنبورج الألمانية كمية قياسية من الهروين يبلغ وزنها نحو 670 كيلوجراما.

وقد تكون هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في عملية واحدة بألمانيا منذ عقود.

وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت وسلطات الجمارك في برلين-براندنبورج المزيد من التفاصيل عن الواقعة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب تقرير لصحيفة “برلينر بوست” الألمانية، تم العثور على المخدرات في شاحنة خلال ضبطية ليلة الحادي والثلاثين من أيار/مايو والأول من حزيران/يونيو الماضي بالقرب من الحدود الألمانية-البولندية.

وكانت أكبر ضبطية هروين عثرت عليها السلطات في ألمانيا عام 2014 بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وكان يبلغ وزنها 330 كيلوجراما بقيمة سوقية تقدر بنحو 50 مليون يورو.

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