“لايز” تسحب منتجاتها من 6 ولايات أمريكية بسبب أحد مكونات التحضير

واشنطن - الوئام:

أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية “لايز”، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وبحسب ما نقل موقع “فوكس نيوز”، فإن “لايز” سحبت مجموعة “شيبس”، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.

ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 جرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وشمل التوزيع كلا من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب “الشيبس”.

ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.