القيادة المركزية الأمريكية: الحرس الثوري متورط في الهجوم على ناقلة النفط كوكوكا كورايجس

متابعات - الوئام

نشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا حول الهجمات ضد طائرات المراقبة الأمريكية في اليمن وخليج عمان، والتي جاءت بتاريخ 16 يونيو.

وقالت المقدم ايرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إنه “تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق اليمن، بواسطة صاروخ أرض-جو SA-6 أطلقه الحوثيون يوم 6 يونيو 2019”. موضحة أن “الارتفاع الذي تم به الاشتباك يعتبر مؤشرا على تقدم قدرة الحوثيين العسكرية”. مرجعة ذلك إلى مساعدة النظام في إيران.

وأشار بيان للمقدم براون إلى أنه في 13 يونيو 2019، حاول صاروخ معدّل SA-7 أرض-جو للنظام في إيران إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق خليج عُمان لتعطيل مراقبة هجوم الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط كوكوكا كورايجس.

وأوضح البيان أن “الطائرة MQ-9 كانت قد وصلت قبل دقائق في الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلي إلى ناقلة النفط فرونت التاير وراقبت الناقلة خلال احتراقها. وكان الصاروخ ال SA-7 غير فعال وكانت أقرب نقطة اقتراب من طائرة ال MQ-9 حوالي كيلومتر واحد”.

وأكد المقدم براون إلى أن “التحليل اللاحق يشير إلى أن هذه كانت محاولة محتملة لإسقاط أو تعطيل مراقبة طائرة الـ MQ-9 لهجوم الحرس الثوري للنظام في إيران على ناقلة النفط كوكوكا كورايجس”.

وكانت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية تعرضت لهجوم صباح الخميس الماضي في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.