التعليقات: 0

إيران تهدد بضرب حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية دقيقة

إيران تهدد بضرب حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية دقيقة
weam.co/596596
وكالات- الوئام

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: “هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة.. هذه الصواريخ مصنوعة محليًا ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى”، مضيفًا أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحاته في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي، مما زاد من التوتر المتصاعد بالفعل بين طهران وواشنطن التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

روابط ذات صلة

خالد بن سلمان: إيران تصنع الموت والفوضى في منطقتنا منذ 40 عاماً

خالد بن سلمان: إيران تصنع الموت والفوضى في منطقتنا منذ 40 عاماً

فتح ملفات فساد مالية خاصة بزوجتي قائد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس

فتح ملفات فساد مالية خاصة بزوجتي قائد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران

قائد الحرس الثوري: إيران لا تسعى للحرب

قائد الحرس الثوري: إيران لا تسعى للحرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>