ترامب: واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران وتنتظر ما سيحدث

الوئام - متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة جيداً لإيران وسنرى ماذا سيحدث.

جاء تصريح ترمب بعد ساعات من خطاب لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، قال فيه إن جنودنا في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران، مضيفا: “نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا”.

وأضاف بومبيو في كلمة له من مقر القيادة الوسطى في فلوريدا، أن لدى واشنطن أدلة قوية على تورط إيران باعتداءات ناقلات النفط في الخليج، لافتا إلى أن أميركا تبادلت عدداً من الرسائل مع إيران.

وجدد وزير الخارجية الأميركية رغبة الولايات المتحدة في ردع العدوان وليس الحرب.

وقال إن “لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة البحرية وإمدادات النفط”، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في سياستها الحالية.