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إصابة 16 شخصا

زلزال عنيف يضرب شمال غربي اليابان

زلزال عنيف يضرب شمال غربي اليابان
weam.co/596650
طوكيو- الوئام:

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء أن 16 شخصا على الأقل جرحوا بعد زلزال بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من أمواج مدعاتية (تسونامي).

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تسونامي صباح الأربعاء، إلا أن الهيئة ما زالت تحذر من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال.

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو تسعة آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

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