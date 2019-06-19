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بسبب اجتماعه بإنفانتينو

استبعاد المدعي العام السويسري من قضية فساد الفيفا

استبعاد المدعي العام السويسري من قضية فساد الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا
weam.co/596655
زيورخ- الوئام:

لم يعد بإمكان المدعي العام السويسري مايكل لوبر، أن يشارك في التحقيقات المتعلقة بمزاعم الفساد الخاصة بمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب اجتماعه السري مع رئيس الاتحاد الدولي الحالي، جياني إنفانتينو، وذلك وفقاً لحكم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية “اي دي ايه” أن المحكمة وجدت أن قرار لوبر مقابلة رئيس الاتحاد بشكل غير رسمي ثلاث مرات دون توثيق المحادثات يتعارض مع الإجراءات الجنائية.

وخلصت المحكمة في النهاية إلى أن ظروف الاجتماعات تثير الشكوك حول التحيز.

وتم فتح تحقيق تأديبي منفصل ضد لوبر في مايو الماضي من قبل السلطات السويسرية التي تراقب مكتب لوبر للادعاء العام.

ودافع لوبر عن نفسه قائلاً إن مثل هذا الاجتماعات طبيعية، وأنها كانت تخدم طلب التعاون والمساعدة في البيانات.

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