دبلوماسي إيراني: نتجه صوب مواجهة

طهران- الوئام:

قال حامد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا، إن الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى عدم التقليل من شأن عزم الإيرانيين.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية اليوم الأربعاء عنه القول في مقابلة معها : هناك عناصر في المنطقة وغيرها، يريدون تشكيل وضع تُجر فيه الولايات المتحدة إلى صراع عسكري … وهذا سيناريو حقيقي.

وعن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون حول مضيق هرمز وإغلاقه في حال قُطعت إمدادات النفط الإيراني، قال بعيدي نجاد :”البعض يسيئون استخدام بيان للرئيس الإيراني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف نحن قلنا إذا لم يُسمح لإيران بتصدير النفط من الخليج الفارسي فإننا سنتخذ إجراءات للتأكد من أن الدول الأخرى لا يمكنها فعل الأمر ذاته، ولكننا لسنا في تلك المرحلة حاليا، والعقوبات هي أمر مختلف.

وتابع قائلا :ثانيا، الولايات المتحدة تقول إن لديها تقديرات ومعلومات استخباراتية، السؤال هنا على ماذا تستند هذه التقديرات؟

يمكن أن يكون لديك تقديرات وتكون لدي تقديرات وللناس في الشارع تقديرات أيضا، التقديرات يمكن الاعتماد عليها إن كانت تستند على حقائق وأدلة … ونحن لم نُواجه بأي نوع من الحقائق حتى الآن.