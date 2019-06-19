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بقيمة مليار دولار

ضبط 15 طن كوكايين على متن سفينة في فيلادلفيا الأمريكية

ضبط 15 طن كوكايين على متن سفينة في فيلادلفيا الأمريكية
weam.co/596672
الوئام - وكالات:

ضبطت السلطات الاتحادية الأمريكية، الثلاثاء، كمية كبيرة من الكوكايين على متن سفينة ضخمة رست في ميناء بمدينة فيلادلفيا، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليار دولار.

وعثرت السلطات على نحو 15 طنا من الكوكايين في ميناء “باكر مارين ترمينال”. وقال المحامي الأمريكي وليام ماكسوين: “هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط
في تاريخ الولايات المتحدة”.

وذكرت صحيفة “فيلادلفيا إنكوايرير” أن المخدرات عثر عليها في حاويات على متن سفينة كانت متجهة إلى أوروبا.

ووصلت السفينة إلى الولايات المتحدة بعد توقفها في تشيلي وبنما وجزر البهاما.

وأفادت الصحيفة بأن بعض أفراد الطاقم اعترفوا بتورطهم في عمليات تهريب المخدرات، وأن أحدهم حصل على 50 ألف دولار لدوره في ذلك.

وذكرت السلطات في بنسلفانيا أنه تم إلقاء القبض على أفراد الطاقم وتم توجيه اتهامات اتحادية إليهم.

وتقول السلطات الأمريكية إن توافر الكوكايين في السوق السوداء في البلاد قد شهد ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية.

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