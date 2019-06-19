قائد منتخب كوبا “يختفي” عقب الخسارة الكبيرة أمام المكسيك

وقال ميديروس عشية مباراة الجولة الثانية في دنفر ضد مارتينيك: “الفريق، كما يعلم الجميع، لم يصل بوفد كامل إلى الكأس الذهبية، والمدافع رقم 4 (ياسماني لوبيز) غادر بالفعل التجمع مساء يوم السبت، وهو اللاعب الوحيد الذي ليس معنا”.

وسرق خبر هروب لوبيز الضوء من الولايات المتحدة، أحد المضيفين الثلاثة للبطولة، التي استهلت حملة الدفاع عن لقبها بفوز كاسح على غيانا المتواضعة 4-صفر، الثلاثاء.

وتابع المدرب الكوبي: “بخصوص ياسماني، فهذا قراره. لا أحد من زملائه – ونحن ثلاثون – له أي علاقة بما حصل. إنه قراره، لقد اتخذه ووضعه موضع التنفيذ”.

كما يغيب عن منتخب كوبا لاعب خط الوسط يوردان سانتا كروز، الذي لم يحصل على تأشيرة دخول من السلطات الأميركية، وبالتالي لم يتمكن من الانضمام إلى المجموعة للمشاركة مع بلاده في البطولة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا، من 15 يونيو حتى 7 يوليو.

ويعتبر لوبيز، ابن الـ31 عاما الذي بدأ مشواره الدولي عام 2013 وخاض 28 مباراة (هدف واحد)، من ركائز دفاع المنتخب الكوبي، وانضم إلى قائمة من الرياضيين الكوبيين الذين استغلوا الأحداث الدولية في الخارج للهروب.

ففي الكأس الذهبية عام 2015، هرب 4 من أصل اللاعبين الـ23 الذي حلوا مع منتخب كرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي دورة الألعاب الأميركية في تورونتو عام 2015، هرب العديد من الرياضيين الكوبيين قبل نهاية البطولة.

وبعد هزيمتهم الساحقة أمام المكسيك صفر-7، يجب على الكوبيين الفوز على مارتينيك، الأربعاء، في دنفر للحفاظ على الأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي الذي يبدو في المقابل بمتناول الولايات المتحدة تماما.

وتجمع بطولة الكأس الذهبية، المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).