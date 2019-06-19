المدرسة البلجيكية تنتظر من يخلفها على عرش الأمم الأفريقية

القاهرة - الوئام:

قبل عامين، انضم المدرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم إلى السجل الذهبي للمدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخ البطولة الذي يمتد عبر أكثر من ستة عقود كاملة.

وقاد بروس المنتخب الكاميروني للفوز بلقبه الخامس في تاريخ البطولة بتغلبه على نظيره المصري 2 / 1 في المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين من البطولة.

وأصبح بروس المدرب رقم 26 الذي يحرز لقب البطولة على مدار 31 نسخة سابقة حيث سبق لكل من المصري حسن شحاتة والغاني تشارلز جيامفي أن قاد منتخب بلاده للفوز باللقب ثلاث مرات مع تفوق شحاتة في كونها ثلاث نسخ متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010 .

كما أحرز الفرنسي هيرفي رينار اللقب مع منتخبي زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015 ليكون الوحيد الذي توج باللقب مع منتخبين مختلفين كما أنه المدرب الأجنبي الوحيد الذي توج باللقب مرتين.

وفرضت المدرسة الفرنسية في التدريب نفسها في صدارة قائمة المدارس الأجنبية، من خارج القارة الأفريقية، التي حصدت اللقب حيث كان اللقب من نصيب مدربين فرنسيين في خمس نسخ مقابل ثلاثة ألقاب للمدرسة اليوغسلافية ولقبين للمدرسة المجرية ولقب واحد لكل من مدارس التدريب التشيكوسلوفاكية

والهولندية والألمانية والرومانية والبرازيلية والإنجليزية.

وأضاف بروس المدرسة البلجيكية إلى السجل الذهبي لكأس الأمم الأفريقية لتكون المدرسة العاشرة في هذا السجل.

وفشل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في أن يصبح ثاني مدرب فقط من أمريكا الجنوبية يحرز اللقب بعدما فاز البرازيلي أوتو جلوريا باللقب مع نيجيريا في نسخة 1980 بنيجيريا.

وفي المقابل ، جاءت الألقاب الـ14 الأخرى التي فاز بها مدربون من القارة الأفريقية عبر عشرة مدربين من ثماني جنسيات.

وتتصدر مدرسة التدريب المصرية هذه القائمة برصيد خمسة ألقاب مقابل أربعة ألقاب لمدربين من غانا ولقب واحد فقط لكل من مدربي الكونغو والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

والقائمة التالية توضح المدربين الفائزين باللقب على مدار تاريخ البطولة :

البطولة البطل المدرب

1957 مصر مراد فهمي

1959 مصر المجري بال تيكوس

1962 إثيوبيا اليوغسلافي سلافكو ميليوسيفيتش

1963 غانا تشارلز جيامفي

1965 غانا تشارلز جيامفي

1968 الكونغو الديمقراطية المجري فيرنك تشانادي

1970 السودان التشيكوسلوفاكي ييري ستراوستا

1972 الكونغو الكونغولي أدولف بيبانزولو

1974 زائير اليوغسلافي بلاجوي فيدينيتش

1976 المغرب الروماني جورجي مارداريسكو

1978 غانا فريد أوسام دودو

1980 نيجيريا البرازيلي أوتو جلوريا

1982 غانا تشارلز جيامفي

1984 الكاميرون اليوغسلافي راديفوي أونيانوفيتش

1986 مصر الإنجليزي مايك سميث

1988 الكاميرون الفرنسي كلود لوروا

1990 الجزائر عبد الحميد كرمالي

1992 كوت ديفوار يو مارسيال

1994 نيجيريا الهولندي كليمنس ويسترهوف

1996 جنوب أفريقيا كليف باركر

1998 مصر محمود الجوهري

2000 الكاميرون الفرنسي بيير لوشانتر

2002 الكاميرون الألماني وينفريد شافير

2004 تونس الفرنسي روجيه لومير

2006 مصر حسن شحاتة

2008 مصر حسن شحاتة

2010 مصر حسن شحاتة

2012 زامبيا الفرنسي هيرفي رينار

2013 نيجيريا ستيفن كيشي

2015 كوت ديفوار الفرنسي هيرفي رينار

2017 الكاميرون البلجيكي هوجو بروس