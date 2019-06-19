اجتماع لمنظمة أوبك مطلع يوليو المقبل.. ومناقشة تمديد خفض الإنتاج

فيينا - الوئام:

تعقد كبرى الدول المنتجة للنفط اجتماعات في فيينا، في الأول والثاني من يوليو المقبل، بحسب ما ذكر موقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأحد الموفدين، اليوم، بعدما تأجل الاجتماع عدة مرات.

ويتوقع أن تتخذ الدول المنتجة للنفط بقيادة السعودية قراراً بشأن إن كانت ستمدد خفض الانتاج، بينما رحب المستثمرون بتحديد موعد الاجتماع.

وسينعقد الاجتماع الـ176 لمؤتمر أوبك في الأول من يوليو متبوعًا باجتماع سادس لوزراء الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة، بما فيها روسيا.

وقال الموفد لوكالة فرانس برس، طالبا عدم ذكر اسمه “إنهما موعدان مؤكدان” مضيفا أن القرار اتخذ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن ينعقد هذا الاجتماع في أبريل الماضي، لكنه تأجل لاحقًا إلى يونيو الجاري، قبل أن يتحدد موعده أخيراً في يوليو المقبل.

ويأمل المستثمرون بأن يمدد المجتمعون قرار خفض الإنتاج لما بعد الشهر الجاري على أمل التخفيف من الفائض الحالي في الإمدادات.

وأفادت “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة” أن “السعودية تخفض الإنتاج حتى قبل انعقاد الاجتماع (…) وتستعد زعيمة أوبك بحكم الأمر الواقع للدفع باتجاه مزيد من الامتثال في صفوف دول منتجة على غرار العراق ونيجيريا”.

وفي مارس، أفاد تحالف الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك أن أعضاءه سيواصلون تنسيق جهودهم لتحقيق “استقرار” في سوق النفط عبر خفض الانتاج.

وتعقد منظمة أوبك اجتماعين سنويا في فيينا لاتخاذ قرارات بشأن مستويات الانتاج التي تؤثر على أسعار النفط العالمية.