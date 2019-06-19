إعدام 3 رجال أدينوا بالاغتصاب والقتل في إيران

طهران - الوئام:

جرى تنفيذ حكم الإعدام، اليوم، ضد ثلاثة رجال، أدينوا باغتصاب امرأة وقتلها، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران،حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وتم إعدام المدانين الثلاثة، شنقا، في السجن المركزي بمدينة بندر عباس عاصمة المحافظة، وفقا لما قاله كبير القضاة محليا، علي صالحي للوكالة.

وقال صالحي إن الرجال كانوا قد خطفوا امرأة منذ بضعة شهور واغتصبوها بوحشية ثم قتلوها.

وفي إيران، تفرض عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى.

وفي حالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال، يتم تنفيذ عقوبات الإعدام بسرعة بشكل خاص.

وتعرضت إيران للانتقاد الدولي لسنوات عديدة بسبب أحكام الإعدام الكثيرة التي تنفذها.