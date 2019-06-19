الجيش الأميركي: الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية

الوئام - وكالات:

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان، الأسبوع الماضي، ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وقد تم تثبيه على هيكلها الخارجي فوق المياه.

وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية شان كيدو في لقاء مع صحافيين في الفجيرة في شرق الامارات العربية المتحدة “اللغم يمكن تمييزه ويشبه إلى حد كبير الالغام الايرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية”.

وأضاف كيدو: “جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم”.

وأوردت القوات الأمريكية أن فريق التحقيق في الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان، تمكّن من جمع بصمات لأصابع واليد من على هيكل الناقلة، تسمح ببناء “قضية جنائية” ضد “المسؤولين” عن الهجوم.

ومن جانبها، عرضت البحرية الأمريكية، اليوم، شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل “تشابها صارخا” مع ألغام إيرانية.