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“الغذاء والدواء” تبدأ الحملة التفتيشية الثانية على منشآت بيع الأسماك #لسمك_سليم

“الغذاء والدواء” تبدأ الحملة التفتيشية الثانية على منشآت بيع الأسماك #لسمك_سليم
weam.co/596707
الرياض- الوئام

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملتها الرقابية الثانية على منشآت بيع الأسماك بأسواق المملكة تحت شعار “لسمك سليم”، وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق.

وتهدف الحملة إلى التأكد من سلامة ومأمونية الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالأسواق، والتحقق من التزام منشآت بيع وتخزين الأسماك بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

ويفحص مفتشو الهيئة، الأسماك بجهاز “فحص الطزاجة” ويجرون اختبارات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، ويتحققون من مطابقة الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة والمنتجات البحرية الأخرى لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

وتستهدف حملة “لسمك سليم” أقسام بيع الأسماك داخل الأسواق المركزية، ومستودعات الأسماك المجمدة، وأسواق الأسماك المركزية، ومحلات بيع الأسماك المجمدة، إضافة إلى مطاعم الأسماك.

ويتم من خلال الحملة التأكد من عدم وجود أسماك محظورة في السوق المحلي وتتبع مصدرها، وعدم وجود مخالفات داخل المنشآت، ووجود ترخيص ساري لمستودعات التخزين.

وبالتزامن مع الحملة، تبث “هيئة الغذاء والدواء” عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مواد توعوية عن الأسماك المبردة والمجمدة والطازجة وصفاتها وطريقة حفظها وطريقة التعرف على الأسماك الطازجة، والبيانات الواجب توفرها على بطاقات الأسماك.

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