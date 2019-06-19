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وجاهزون للتفاوض مع المعارضة

البرهان: الكثير من الأكاذيب والشائعات أثيرت حول فض اعتصام مقر القيادة بالخرطوم

البرهان: الكثير من الأكاذيب والشائعات أثيرت حول فض اعتصام مقر القيادة بالخرطوم
weam.co/596710
الخرطوم - الوئام:

قال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم، إن الكثير من الأكاذيب والشائعات أثيرت حول فض اعتصام مقر القيادة بالخرطوم، مشيرا إلى رغبة المجلس في توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية.

وجدد البرهان الدعوة ة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض، موضحا أن المجلس يرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني.

وأورد رئيس المجلس العسكري أن هناك “تحديات كبرى” تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، لافتا إلى “تدخلات” أعاقت سير عملية التفاوض مع إعلان الحرية والتغيير.

 

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