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بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة تكسير النفتا بمصفاة جديدة في ماليزيا

بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة تكسير النفتا بمصفاة جديدة في ماليزيا
weam.co/596712
وكالات- الوئام

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وأرامكو السعودية بدأتا العمليات في وحدتهما الجديدة لتكسير النفتا والبالغة طاقتها 1.2 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر أنه جرى استيراد النفتا هذا الشهر خصيصا لوحدة التكسير التي بدأت العمل في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتسن التأكد من إطار زمني محدد.

ولم ترد بتروناس حتى الآن على طلب بالتعليق.

ووحدة التكسير جزء من المشروع المشترك لتكرير النفط والبتروكيماويات البالغة قيمته 2.7 مليار دولار، والذي يُعرف باسم
مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد)، في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وتكسر الوحدة النفتا إلى سلسلة من الهيدروكربونات، معظمها من الإيثيلين الذي يُستخدم بالأساس في إنتاج اللدائن (البلاستيك).

ويضم مشروع رابيد أيضا مصفاة تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميًا فضلًا عن خطوط البتروكيماويات المتعددة التي يمكنها إنتاج ما
إجماليه 7.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.

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