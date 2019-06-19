“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8936.26 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة, أسمنت الشرقية, أسمنت الجنوب, الخبير ريت, أنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الرياض, مدينة المعرفة, دار الأركان, رعاية, والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%. فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, المراكز، الإنماء, الرياض, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.