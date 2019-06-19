“هدف” يصدر 3 أدلة إرشادية لبرنامج “صيفي”

واس- الوئام

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ثلاثة أدلة إرشادية حول برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، للمنشآت والجهات التدريبية والطلاب والطالبات، وذلك بغرض شرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويمكن للمنشآت الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط: https://saifi.hrdf.org.sa/guides/Companies_Guides.pdf، لطرح الفرص التدريبية المتاحة لديها، كما يمكن للجهات التدريبية زيارة الرابط: https://saifi.hrdf.org.sa/guides/TrainingProviders_Guides.pdf للاستفادة من برنامج “صيفي”، في حين يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع أيضاً على الدليل الإرشادي عبر الرابط: https://saifi.hrdf.org.sa/guides/Trainees_Guides.pdf، لمعرفة كيفية التسجيل والالتحاق في البرنامج خلال فترة الصيف.

وحدد “هدف”، آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة، وينتهي في 29 من الشهر نفسه.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي” المُنظم لعمليات التنفيذ، والذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب.

ويقدم برنامج “صيفي” فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.