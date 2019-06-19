تراشق أعضاء “الشورى” وهيئة الإذاعة بسبب ضعف الأداء

متابعات- الوئام

ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون، على ما تم تداوله في الصحافة السعودية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أن أعضاء مجلس الشورى يرون الهيئة عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى والمقترحات التي يقدمها لأجهزة الدولة لتقويم أدائها ولكن غاب عن ناشر الخبر بأن ما تم مناقشته في المجلس يمثل التقارير السنوية للهيئة للأعوام (2015م، 2016م، 2017م) ولا يمثل سنة (2018م، 2019م) والتي شهدت تطورًا كبيرًا في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية بشهادة الجميع وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي، حيث احتلت قناة (SBC) والقناة السعودية مراتب متقدمة من نسب المشاهدة مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة والذي يؤكد بأن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز،

وأضافت البيان، أن هذا النجاح ملبيًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة ومن ضمنها قطاعي الإذاعة والتلفزيون، مؤكدة الهيئة أن هذا النجاح الذي تم في عامي (2018م، 2019م) ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت.

يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أمس الثلاثاء، وجهوا انتقادات لاذعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون، ووصف بعضهم ما تقدمه من محتوى إعلامي بالمتدني والعاجز وغير المدروس، رغم الميزانيات الضخمة الموفرة لها، وطالبوا بتحويل الهيئة لشركة.