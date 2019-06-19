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ردا على مقررة الأمم المتحدة

الجبير: سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على قضية خاشقجي أمر لا مساومة فيه

الجبير: سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على قضية خاشقجي أمر لا مساومة فيه
weam.co/596723
الرياض - الوئام

استكر عادل الجبير، وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية، تدخل مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الشئون الداخلية للمملكة.

وقال الجبير، في بيان: “لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”.

وأضاف: يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

واستطرد: “المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية”. متابعا: “قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية”.

وواصل: نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

واختتم الجبير مؤكدا أن “سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه”.

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