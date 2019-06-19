“أمانة الطائف” تدعو 578 مواطنًا ومواطنة لتحديث بيانات المنح

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

دعت أمانة الطائف، 578 مواطنًا ومواطنة من الحاصلين على منح سامية منهم 329 مواطنًا ومواطنة تبقى لهم مساحات لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدد، وسيكون استقبالهم على مجموعات، حيث ستُستقبل المجموعة الأولى يوم الأحد 27/ 10 /1440هـ وعددهم 185 مواطنًا ومواطنة، والمجموعة الثانية يوم الإثنين 28 / 10 / 1440هـ وعددهم 200 مواطن ومواطنة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1440هـ وعددهم 193 مواطنًا ومواطنة.