“مدني المدينة” يكشف تفاصيل حادث انهيار رديم من التربه على عمال بينبع

المدينة- الوئام- عبدالله العازمي

كشف الدفاع المدني بالمدينة المنورة تفاصيل انهيار رديم على عاملين باكستانيين أثناء قيامهما بإجراء أعمال صيانة بينبع.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني: “تبلغنا عند الساعة ١١:٠٤ من صباح اليوم الأربعاء عن حادث انهيار رديم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع”.

وأضاف “الجهني”: تم توجيه فرق الدفاع المدني وتساندها بلدية ينبع النخل والمياة بالمعدات الثقيلة وعند الوصول تبين احتجاز العاملين داخل مجرى العين بعمق 4 أمتار حيث عملت الفرق برفع الأنقاض بواسطة معدة (جي سي بي) من جهة والرفع اليدوي من الجهة الأخرى للوصول إلى مجرى العين لقرابة الساعتين مع تأمين سلامة المحتجزين داخل الأنقاض، حيث تمكنت الفرق ولله الحمد من الوصول إلى المحتجزين وإنقاذهما وهما بصحة جيدة غير أنهما يعانيان من إجهاد كبير تم نقلهما إلى مستسفى ينبع النخل العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.