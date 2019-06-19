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“مدني المدينة” يكشف تفاصيل حريق في مصنع رخام بالمنطقة الصناعية

“مدني المدينة” يكشف تفاصيل حريق في مصنع رخام بالمنطقة الصناعية
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المدينة- الوئام- عبدالله العازمي

نجحت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة في إخماد حريق اندلع داخل مصنع للرخام بالمنطقة الصناعية، أسفر عن إصابة عامل تم نقله إلى مستشفى الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني، إنه تبلغنا صباح اليوم الأربعاء عن حريق في مصنع رخام بالمنطقة الصناعية.

وأضاف “الجهني”، أنه تم توجيه الفرق اللازمة للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في مصنع للرخام الصناعي تقدر مساحتة بـ ١٧٥٠ م٢، وتم السيطرة على الحريق، ونقل حالة إصابة لعامل بالمصنع قبل وصول الفرق، وجار متابعة حالته بمستشفى الملك فهد، ‏كما يتم متابعة ما يلزم من إجراءات في الموقع من قبل ضابط السلامة والتحقيق.

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