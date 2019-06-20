الجيش الأميركي: الهجوم على ناقلة النفط اليابانية نتج عن لغم بحري إيراني

واشنطن- الوئام:

أكد الجيش الأميركي اليوم أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي نتج عن لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وقد تم تثبيته على هيكلها الخارجي فوق المياه.

وقال المتحدث في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية الضابط شان كيدو في لقاء صحافي اليوم ” إن اللغم يمكن تمييّزه ويشبه إلى حد كبير الألغام الإيرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية, وأن التقييم هو أن الهجوم على الناقلة “كوكوكا كوريجوس” والضرر الذي ألحق بها كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة”.

وأضاف ” اللغم الذي انفجر كان فوق المياه، ولا يبدو أن النية كانت إغراق السفينة”، مشيرًا إلى أن لغمًا آخر ثبّت على هيكلها الخارجي وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره.