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لعدم فعله ما يكفي لتعزيز الاقتصاد

ترامب: أعتقد أن من سلطتي إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي

ترامب: أعتقد أن من سلطتي إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي
weam.co/596777
واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن من سلطته استبدال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)
الأمريكي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين.

وأوضح ترامب أنه رغم ذلك لا يخطط لإقالة باول “حاليا”.يأتي ذلك بعد أن صرح باول في وقت سابق بأنه يعتزم إتمام مدة خدمته رئيسا للمجلس لمدة أربعة أعوام كاملة ، رغم انتقاد ترامب لسياسة المجلس.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: أعتقد أن القانون واضح وأمامي ولاية لمدة أربعة أعوام وأعتزم أن أخدم خلال تلك الولاية كاملة.

وذكرت بلومبرج أن ترامب سبق أن طلب من محامي البيت الأبيض استكشاف خيارات إقالة باول.

ولطالما انتقد ترامب باول لعدم فعله ما يكفي لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

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