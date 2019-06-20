وظائف شاغرة في جامعة جازان

جازان- الوئام:

أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

ودعت الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة إرسال الطلبات على الايميل الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي (medsrv@jazanu.edu.sa ) ويسري الإعلان لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 06/10/1440هـ الموافق 09/06/2019 م علماً بأن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط لكلا الجنسين.

وسيكون اخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/06/2019 م الساعة الثامنة صباحاً .

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن محمد عقيلي أن استقبال الطلبات سيتم الكترونياً من خلال الايميل الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي , كما أشار بأن المفاضلة بين المتقدمين ستشمل المؤهلات و الامتحان المهني بالإضافة للمقابلة الشخصية.

ومن ضمن الشروط العامة : يجب تحديد الوظيفة المتقدم لها , وملاحظة أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان وذلك عبر تعبئة النموذج .

ضرورة توفر تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول للمتقدمين إلي الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. واجتياز المقابلة الشخصية و الاختبارات إن وجدت وأن يكون المتقدم لائقاً طبيا وألاّ يكون المرشح مرتبطا بعمل عند التعاقد.