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إيران ستدافع عن مجالها الجوي

مجلس الأمن القومي الإيراني: مجالنا الجوي خط أحمر

مجلس الأمن القومي الإيراني: مجالنا الجوي خط أحمر
weam.co/596791
طهران- الوئام:

قال مجلس الأمن القومي الإيراني صباح اليوم الخميس إن المجال الجوي الإيراني “خط أحمر”.وأضاف أن إيران ستدافع عن مجالها الجوي وحدودها “بالقوة”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت محطة برس تي التلفزيونية عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز “جلوبال هوك” ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.

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