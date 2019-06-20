محكمة أمريكية تدين زعيم جماعة تضم نساء لمعاملتهن كعبدات جنسيات

نيويورك - الوئام:

دان قاض فدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، الأربعاء، معلما روحيا لاحدى جماعات المساعدة الذاتية، بجميع التهم الموجهة اليه، وذلك لتزعمه منظمة أقرب الى طائفة تضم نساء كان يعاملهن كعبدات جنسيات.

ووجدت المحكمة كيث رنييري، 58 عاما، مذنبا بسبع تهم، بينها الإتجار بالجنس، والابتزاز، والاستغلال الجنسي لطفل.

وفصّلت المحكمة، التي استمرت جلساتها ستة أسابيع، ممارسات طائفة “نكسيوم”، وهي مجموعة رنييري للمساعدة الذاتية التي تأسست عام 2003، حيث شكّل مجموعة من 15 الى 20 امرأة لممارسة الجنس معه بارادتهن، وأصغرهن كانت في الـ 15 من عمرها.

وقال الادعاء العام بأن المتهم استخدم تقنيات كلاسيكية في علم النفس للسيطرة على الاشخاص، في حين طلب الدفاع من هيئة المحلفين التركيز ان كانوا يرون بأن أفعال رنييري غير شرعية، حتى إن وجدوها غير أخلاقية.

ونفى رنييري التهم الموجهة إليه، زاعما أن كل العلاقات الجنسية داخل المجموعة كانت بالتراضي.

وتم توجيه الاتهام في البداية إلى خمسة أشخاص آخرين أقروا جميعهم بالذنب لتجنب المحاكمة، بما في ذلك الممثلة أليسون ماك ووريثة شركة سيغرام للمشروبات الروحية كلير برونفمان، وكلتاهما لم تدليا بشهادتيهما.