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بعضها مع جاريد كوشنر

دويتشه بنك في أمريكا يواجه تحقيقا جنائيا بشأن معاملات مشبوهة

دويتشه بنك في أمريكا يواجه تحقيقا جنائيا بشأن معاملات مشبوهة
weam.co/596808
واشنطن - الوئام:

تحقق السلطات الأمريكية مع مصرف “دويتشه بنك”، بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز
نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها.

ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة. وبعض هذه المعاملات، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وقالت تامي مكفادين، وهي موظفة سابقة في البنك، للصحيفة، الشهر الماضي، إنها أبلغت عن معاملات مشبوهة تتعلق بشركة كوشنر عام 2016 ، لكن رؤساءها لم يقدموا تقريرا إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

في حين رفضت متحدثة باسم البنك التعليق على التقرير وأكدت أنها “ما زالت ملتزمة بالتعاون مع التحقيقات”.

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