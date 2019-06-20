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منذ بداية العام بعد بيان المركزي

الدولار يتجه لأكبر انخفاض على مدى يومين

الدولار يتجه لأكبر انخفاض على مدى يومين
weam.co/596809
واشنطن- الوئام:

تراجع الدولار اليوم الخميس ويتجه صوب أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الحالي بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وانضم المركزي الأمريكي إلى نظرائه في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأسترالي هذا الأسبوع في التلميح إلى الحاجة لمزيد من التحفيز النقدي لدعم النمو مما دفع العملات ذات العائد الأعلى نسبيا مثل الدولار الأسترالي والوون الكوري للارتفاع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، 0.3 بالمئة إلى 96.755. ونزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى أقل مستوى في ستة شهور مقابل الين الياباني عند 107.47 ين.

وواجه الدولار ضغوطا إضافية بعدما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وعززت توقعات خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة الكرونة النرويجية حيث ارتفعت 0.8 بالمئة مقابل الدولار ونحو 0.5 بالمئة
مقابل اليورو، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع وسط ضعف الدولار الواسع النطاق ومؤشرات على أن الصين والولايات المتحدة تعودان إلى مائدة المفاوضات لحل نزاعهما التجاري.

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