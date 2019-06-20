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اتهامات بالقتل ضد ثلاثة روسيين وأوكراني

مهاتير محمد: لا دليل على أن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية

مهاتير محمد: لا دليل على أن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية
weam.co/596812
كوالالمبور - الوئام:

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه ” ليس هناك دليل” على أن روسيا هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014.
وكان فريق التحقيق الدولي في حادث تحطم الطائرة وجه اتهامات بالقتل ضد ثلاثة روسيين وأوكراني، وقال إنهم يتحملون مسؤولية إسقاط الطائرة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مهاتير القول اليوم الخميس للصحفيين “لا اعتقد أن أي سياسي غبي لدرجة أن يتصرف على هذا النحو”، مضيفا ” لا اعتقد أن هذا الأمر صحيح على الإطلاق”.

وأوضح: ” نحن غير سعداء لأنه منذ البداية أصبح الحادث قضية سياسية بشأن كيفية اتهام روسيا بتنفيذه”.

وأضاف:” حتى الآن لا يوجد دليل. مجرد إشاعات”.

وكانت الطائرة التابعة لخطوط الطيران الماليزية أسقطت في تموز/يوليو 2014، فوق مناطق شرق أوكرانيا، بصاروخ طراز “بوك” تابع
للدفاع الجوي الروسي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 298 شخصا، أغلبهم من هولندا.

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