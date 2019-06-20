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ويرفض استئناف باريس سان جيرمان

“يويفا” يؤكد إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري الأبطال

“يويفا” يؤكد إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري الأبطال
weam.co/596814
باريس - الوئام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، رفض الاستئناف المقدم من قبل فريق باريس سان جيرمان بشأن عقوبة إيقاف النجم البرازيلي نيمار، وثبت الاتحاد عقوبة إيقاف اللاعب لـ 3 مباريات في مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أنه: “تم رفض الاستئناف الذي قدمه باريس سان جيرمان، وبالتالي تم تأكيد قرار اللجنة التأديبية في يويفا الصادر في 25 أبريل الماضي.

وعاقب الاتحاد الأوروبي، أغلى لاعب في العالم، على خلفية إهانات وجهها إلى التحكيم في أعقاب مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وكان الدولي البرازيلي الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب بارك دي برانس في باريس 6 مارس بسبب الإصابة، قد صب جام غضبه عبر مواقع التواصل على التحكيم على خلفية احتساب ركلة جزاء لصالح يونايتد في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو “فار”، أظهرت وجود لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي.

وحول ماركوس راشفورد ركلة الجزاء إلى هدف لصالح فريقه منحه الفوز 3-1، وقلب نتيجة مباراة الذهاب التي كان الفريق الفرنسي قد فاز فيها على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2-0.

وكتب البرازيلي حينها: “إنه العار، يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئاً في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو، ليذهبوا إلى الجحيم”.

وتوج نيمار، 27 عاما، موسمه السيء بإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مطلع الشهر الحالي، أبعدته عن منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في بلاده، في خضم اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه عارضة أزياء برازيلية تدعى ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا.

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