رئيس الكاف: تطبيق الـ”فار” من دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا

القاهرة - الوئام:

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه تم الاستقرار علي بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق غدا بالقاهرة وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بالقاهرة، إنه بعد نقاش طويل خلال ورش عمل البطولة تم الاتفاق علي هذا الأمر، مضيفا أنه سيتم تطبيق تقنية الـ”فار”، بداية من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا ، وهو “إجراء احترازي”، تقوم به كل الدول الكبرى من أجل النجاح في تنظيم البطولات الكروية.

وأوضح أحمد أن الكاف حصل على ضمانات كافية من السلطات المصرية حول تنظيم البطولة بشكل جيد يليق بالقارة السمراء، مؤكدا أن هناك استعدادات كبيرة

ومصر بلد خالية من الأخطار.

ووجه رئيس الكاف، رسالة إلى الجميع بضرورة تتضافر الجهود للخروج بشكل جيد، متمنيًا لمصر أن تعيش دوما في سلام وحرية.

وتابع :”لدى نائبين وأعضاء الكاف، وهنا نشعر بالراحة التامة في مصر وكأننا في بيتنا، واتنقل فيها بمفردي دون حراسة، مصر دولة آمنة ومستقرة”.

وأكد أحمد أن مصر نجحت في الالتزام بكل شيء في تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، منذ الحصول على الموافقة لتنظيم هذا الحدث، رغم ضيق الوقت.

وقال:”اتخذنا كل ما يلزم من أجل النهوض بمعايير الأداء، والتزمنا بالموعد.. أفريقيا تتميز بالتنوع الجغرافي، كان قرارا حاسما تنظيم البطولة في هذا الوقت”.

وأضاف :”أود هنا أن أشيد بالتزام مصر في تنظيم هذه البطولة في خمسة أشهر فقط وبالتزام فائق النظير”.

وأوضح “الحكومة المصرية شاركتنا والجميع اشترك في هذا النجاح، اليوم كل الاستعدادات تمت على وجه لائق والإشارة خضراء للنجاح، وهناك أمثلة لذلك، كما حدث في حفل القرعة الاستثنائي والذي يظهر المجهود الكبير الذي بذل”.

وتفتتح البطولة الأفريقية غدا الجمعة عندما يواجه المنتخب المصري نظيره زمبابوي، وتستمر البطولة حتى 19 من الشهر المقبل.