بالصدفة.. صور تنشر للمرة الأولى عن أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

نيويورك - الوئام:

عثر أخصائيون في التوثيق كانوا اشتروا مجموعة من الأقراص المدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل على 2400 صورة التقطت في موقع هجمات 11 من سبتمبر 2001 في نيويورك، والتي يطلق عليه اسم “الأرض صفر، أو Ground Zero” عقب وقوع تلك الهجمات في ذلك اليوم.

ويبدو أن هذه الصور التقطها عامل بناء لم يكشف عن هويته بعد، كان يساعد في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به.

وكانت الأقراص بحالة سيئة، ولكن تم معالجتها واسترجاع الصور منها.

ونشر أخصائيو التوثيق، الصور، في موقع فليكر.

وتشمل الألبومات الرقمية صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.

يقول الدكتور جوناثان برجيس، وهو أحد أخصائيي التوثيق “في العادة يتجاهل الناس مواد كهذه في مبيعات التصفية، وكان من المرجح أن تجد هذه الأقراص طريقها إلى القمامة لو لم نكن هناك في الوقت المناسب.” وكان زميل برجيس، جيسون سكوت، هو الذي حضر عملية البيع.

وأضاف برجيس “كانت معجزة أننا تمكنا من استعادة محتويات هذه الأقراص، فالأقراص المدمجة المنتجة في تلك الفترة لم تكن عالية الجودة.”

ولجأ الوثائقيون إلى شركة متخصصة باستعادة المعلومات من الأقراص المدمجة لانقاذ بعض من الصور.

ويقول برجيس إنه وسكوت لم يفلحا إلى الآن في تعقب المصور الذي التقط الصور أو أي من أقاربه.

يذكر أن كثيرا من الذين شاركوا في عمليات الانقاذ في الفترة التي تلت الهجمات مباشرة أصيبوا بأمراض شتى. ويعتقد أن نحو 400 ألف من سكان المنطقة وزائريها تعرضوا لمواد سامة أو أصيبوا بجروح وأضرار في الهجمات حسب مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.