طيران ناس يعقد صفقة مع إيرباص لشراء 20 طائرة بقيمة 9 مليار ريال

باريس – الوئام:

‪ ‬أعلن طيران ناس عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة ايرباص لشراء 20 طائرة من نوعي ‪A321XL‬R و A321LR الأحدث من نوعها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 9 مليار ريال، حيث تم الاتفاق على جدولة استلامها في عام 2023، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا اليوم خلال معرض باريس الدولي للطيران‪.‬

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وفيه تصريح لرئيس مجلس ادارة شركة طيران ناس عايض الجعيد قائلاً: سعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم لطلبية الشراء والتي تعد الأبرز من نوعها بالمنطقة‪ ‬من نوعي ‪A321XL‬R و A321LR وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استراتيجية طيران ناس في خططة التوسعية في وجهات طويلة المدى والتي تهدف إلى فتح أسواق ومحطات جديدة.

من جهته عبر بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس قائلاً: فخورين وسعداء اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في شركة ايرباص لشراء عدد 20 طائرة من نوعي ‪A321XL‬R و A321LR ذات المدى التشغيلي الطويل والغير مسبوق والذي يصل إلى 8,700 كيلو متر بما بمدى تحليق يصل الى 11 ساعة إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها للوقود بشكل أقل بنسبة 30% مقارنة للجيل السابق المنافس لها وسيكون طيران ناس أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المملكة.

ونوه المهنا قائلاً: من خلال هذه الطلبية للطائرات نستهدف اسواق العمرة لنقل قرابة 5 ملايين معتمر سنوي في سوق العمرة والتي سوف تساهم إلى زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة للوصول الى 30 مليون معتمر سنوي بحلول 2030، بالاضافة إلى فتح أسواق ومحطات جديدة للمسافرين داخل وخارج المملكة.

واضاف المهنا قائلاً : سعداء بالنجاحات المتواصلة لطيران ناس منذ تأسيس الشركة ونحن نطمح أن نكون شركة طيران لها مكانتها العالية في المنطقة، حيث قمنا في طيران ناس في عام 2017 بعقد شراء يصنف كثاني اكبر صفقة من نوعها لشراء 120 طائرة جديدة من طراز ايرباص ‏‪A320neo‬‏ بقيمة بلغت 32 مليار ريال سعودي، وقد تسلمنا طائرتين منها الى يومنا هذا، وخلال الأسبوع المقبل سيتم استلام الطائرة الثالثة والتي تعد هي الاولى من نوعها بالمملكة”

ونوه المهنا إلى أن صفقات طيران ناس لشراء الطائرات منذ 2017 قد بلغت قيمتها أكثر من 41 مليار ريال سعودي ونقل مايزيد عن 43 مليون مسافر منذ التأسيس، جميعها تعطي مؤشر ودلالةً واضحة على القوة الاقتصادية المتينة للسوق السعودي بشكل عام وقطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص، والذي يشهد تطور ونمو كبير خلال الفترة الماضية،

وأختتم المهنا إلى وجهات طيران ناس الجديدة لعام 2019 حيث دشن رحلات مباشرة إلى فيينا ، تبليسي ، باتومي، سراييفو، باكو، نيودلهي، إضافة إلى زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية والتي تحتم زيادة في عدد أسطول الطائرات للوصول الى وجهات اكثر‪.‬

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وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 20 طائرة من شركة إيرباص خلال معرض باريس الدولي للطيران بعد حصول طيران ناس على جائزتين عالميتين من جوائز سكاي تراكس العالمية ، كانت الجائزة الاولى بتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الاوسط للمرة الثالثة على التوالي، وجائزة أفضل موظفي خدمة طيران في الشرق الاوسط.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

وانعكست هذه الخدمات إيجابياً من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية (2015 و 2016 و 2017 و 2018 م و 2019)، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ 2017 و 2018 و 2019، وجائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران 2019، حيث يواصل طيران ناس مسيرته الحافلة بالنجاح من خلال الاستثمار في منتجاته، حيث عقد اتفاقية مؤخراً مع شركة آيرباص لشراء 120 طائرة جديدة من طراز ‪A320 NEO‬ بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.