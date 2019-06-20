أمم أفريقيا 2019: موعد مباراة الافتتاح والقنوات الناقلة

القاهرة - الوئام:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية في نسختها 32، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء، مقسمة في 6 مجموعات.

موعد مباراة الافتتاح

وتنطلق مباراة الافتتاح بين المنتخب المصري، صاحب الأرض، ومنتخب زيمبابوي، على ستاد القاهرة، الذي تبلغ سعته 74 ألف مشجع، وسبق له استضافة

العديد من الأحداث الرياضية المهمة بما في ذلك نهائي كأس الأمم في 1974، و1986، و2006، وتقام المباراة يوم غد الجمعة الموافق 21 من يونيو، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومع زيادة عدد فرق البطولة إلى 24 فريقا، ستستضيف ستة استادات موزعة على أربع مدن لأول مرة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ويستضيف استاد القاهرة، الذي لم يخض عليه منتخب مصر أي مباراة منذ حوالي خمس سنوات، مع الاتجاه للعب في استاد برج العرب الذي تبلغ سعته 80 ألف مشجع في الإسكندرية، مباراتي الافتتاح والنهائي ضمن 30 مباراة تقام في العاصمة المصرية موزعة على ثلاثة استادات.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، وهو رئيس سابق لهيئة استاد القاهرة، في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع “البنية الأساسية للاستاد تغيرت تماما، الشكل والموضوع تغيرا تماما في ثلاثة أشهر فقط”.

ملاعب البطولة

والملاعب الأخرى التي تستضيف مباريات كأس الأمم في القاهرة هي استاد 30 يونيو “الدفاع الجوي”، واستاد السلام في ضواحي العاصمة.

وافتتح استاد 30 يونيو في 2012 وتبلغ سعته 30 ألف مشجع بينما تم تشييد استاد السلام في 2009 من أجل استضافة كأس العالم تحت 20 عاما وتبلغ سعته 30 ألف مشجع أيضا.

وتعود مدينة الإسكندرية الساحلية لاستضافة مباريات في كأس الأمم في إستادها العريق، وهو أقدم ملعب في مصر إذ بني عام 1929 وتبلغ سعته 20 ألف مشجع.

وسبق لإستاد الإسكندرية، الذي بني على الطراز الروماني ويشتهر ببواباته الفريدة، استضافة مباريات في كأس الأمم 1986 و2006 إضافة لكأس العالم تحت 17 عاما في 1997.

ويستضيف استاد الإسماعيلية، الواقع في المدينة المطلة على قناة السويس والتي تبعد 120 كيلومترا شمال شرقي القاهرة، مباريات المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

واستضاف استاد الإسماعيلية، الذي بني في 1965 وتبلغ سعته 18500 مشجع، من قبل مباريات في كأس العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.

وافتتح استاد السويس الجديد في 1997 وتبلغ سعته 27 ألف مشجع وسيستضيف لأول مرة مباريات في بطولة كبيرة. وسبق للسويس استضافة مباريات في كأس العالم تحت 20 عاما في 2009 لكن في استاد الجيش الأكبر حجما.

القنوات الناقلة

وتذاع مراسم افتتاح البطولة الأفريقية، ومباراة الافتتاح، وباقي المباريات، عبر قناة تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2019.



– تردد قناة تايم سبورت الفضائي:تايم سبورت (نايل سات) 11449 معدل الترميز 27500 ويمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي الناقلة لمباريات كاس إفريقيا 2019 مجانا وهو:– تردد قناة تايم سبورت الفضائي:تايم سبورت (نايل سات) 11449 معدل الترميز 27500 – تردد قناة تايم سبورت الأرضي:

تايم سبورت .. تردد UHF 32علي البث الأرضي فقط

من ناحية أخرى، كشفت اللجنة الرئيسية لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، عن حكم مباراة افتتاح البطولة التي تنطلق غدًا بمواجهة منتخبي مصر وزيمبابوي، وقررت اللجنة إعطاء قيادة المباراة للحكم الكاميروني، أليوم نيانت.

الجمهور في الملعب

وتشهد مباريات كأس الأمم الأفريقية حضورا جماهيريا قويا، للمرة الأولي منذ 8 أعوام تقريبا، بأعداد مفتوحة تصل إلى السعة الكاملة للملاعب التي تستضيف البطولة، حسبما قال مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، نقلا عن وزير الرياضة، فيما تشهد ملاعب البطولة تأمينا مكثفا من قبل الجهات الأمنية.

ويعد الـ Fan ID، هو أحد أهم المكاسب التي حظيت بها على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة في مجال كرة القدم، حيث إنه يعطي الفرصة لحجز تذاكر مباريات البطولة من خلال أي مكان سواء هاتف محمول أو شاشة كمبيوتر، بعيدًا عن أزمة طوابير التذاكر أو السوق السوداء، حيث ستمتد تلك التجربة لما بعد بطولة أفريقيا.