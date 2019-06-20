ترامب يبحث الرد على الهجوم الإيراني.. وبوتين: لجوء واشنطن إلى القوة ضد طهران سيكون “كارثة”

متابعات- الوئام

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اجتماعًا في البيت الأبيض لبحث الرد على الهجوم الإيراني، حسب ما أعلنته “العربية”.

ومن ناحية أخرى، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من “كارثة” في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران بعدما أعلنت طهران أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في مجالها الجوي.

وصرح بوتين خلال لقاء سنوي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين ويبثه التلفزيون مباشرة: “تقول الولايات المتحدة إنها لا تستبعد استخدام القوة.. سيكون ذلك كارثة على المنطقة، سيؤدي الى موجة عنف وإلى ارتفاع عدد اللاجئين”.

وأضاف أن التداعيات ستكون محزنة أيضا على من يحاولون القيام بعمل مماثل”.

وأكدت إيران، الخميس، أنها أسقطت “طائرة مسيرة أمريكية للتجسس” في مجالها الجوي فوق بحر عمان، محذرة من أن انتهاك حدودها يشكل خطًا أحمر، وذلك على خلفية توتر متنام بين واشنطن وطهران.

وأكدت واشنطن أن إيران اسقطت طائرة مسيرة أمريكية لكنها نفت أن تكون انتهكت المجال الجوي الإيراني.