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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8869.70 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8869.70 نقطة
weam.co/596874
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضًا 66.56 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 307 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 159 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاتحاد, رعاية, إعمار, حلواني إخوان, وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساب, الشرقية للتنمية, الحمادي, إم آي اس, وصناعات كهربائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.97% و 5.53%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الراجحي، الإنماء, كيان السعودية, والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الأهلي, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم مرتفعًا 83.13 نقطة ليقفل عند مستوى 3732.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 آلاف سهم تقاسمتها 217 صفقة.

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